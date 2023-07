Articol de Remus Dinu - Publicat joi, 13 iulie 2023, 11:25 / Actualizat joi, 13 iulie 2023 11:48Adrian Mazilu, "wonder-kid-ul" lui Gica Hagi de la Farul, a semnat cu Brighton! Atacantul de 17 ani s-a pozat deja in tricoul noii echipe, la care va ajunge din ianuarie 2024.Campioana Romaniei, Farul Constanta, va primi trei milioane de euro in schimbul tanarului care a "explodat" sezonul precedent, cel in care "marinarii" au castigat titlul. Brighton a incheiat sezonul anterior pe locul 6 in ... citeste toata stirea