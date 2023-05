Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 11 mai 2023, 17:11 / Actualizat joi, 11 mai 2023 18:07Stadionul "Eugen Popescu", din Targoviste, va fi inaugurat la meciul dintre Chindia si Voluntari, in ultima etapa din play-out, asa cum anunta GSP pe 9 mai. Partida are loc pe 19 mai, de la ora 20:00.Chindia - Voluntari are loc pe 19 mai, ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro si televizat pe Digi Sport, Orange Sport si Prima SportChindia a anuntat oficial ca va juca din nou la Targoviste, dupa 4 ani. ... citeste toata stirea