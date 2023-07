Articol de Vlad Nedelea - Publicat sambata, 29 iulie 2023, 21:47 / Actualizat sambata, 29 iulie 2023 22:21Otelul - FCSB, meciul zilei din Superliga, s-a disputat cu casa inchisa. Astfel, circa 10.000 de spectatori sunt prezenti in tribunele "batranului" stadion din Galati.Iar vizita celei mai titrate echipe din Romania a provocat o emulatie asa cum doar FCSB poate sa produca in Romania. Sute de fani s-au strans la portile stadionului in speranta ca vor prinde pe ultima suta de metri un ... citeste toata stirea