FOTO Elvir Koljic nu vine singur in Bucuresti * Iubita noului atacant de la FCSB este cumnata unui manelist celebru

Articol de Andra Mocanu - Publicat marti, 04 februarie 2025, 18:23 / Actualizat marti, 04 februarie 2025 18:54Elvir Koljic (29 de ani), fotbalistul Universitatii Craiova, este aproape de a semna cu FCSB, Gigi Becali anuntand pentru GSP.ro, in exclusivitate, ca a batut palma cu atacantul. Nu multi sunt insa cei care stiu ca bosniacul este cumnat cu celebrul artist Luis Gabriel.Koljic este in Banie din 2018, iar din anul 2022 are o relatie cu Emilia, cea care l-a facut tata la inceputul ... citește toată știrea