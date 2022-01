FOTO Emma Raducanu nu se regaseste! A pierdut cu 0-6, 1-6 la primul meci din 2022

Articol de GSP - Publicat marti, 11 ianuarie 2022, 12:49 / Actualizat marti, 11 ianuarie 2022 14:15Emma Raducanu (19 ani, 18 WTA) a cedat fara drept de apel primul sau meci din 2022. Jucatoarea britanica a fost eliminata de Elena Rybakina (22 de ani, 13 WTA), in primul tur de la Sydney, scor 0-6, 1-6, in 56 de minute.La primul sau meci dupa o pauza de doua luni, Emma Raducanu a fost de nerecunoscut. Britanica n-a gasit raspunsuri in fata Elenei Rybakina, kazaha administrandu-i cea mai ... citeste toata stirea