FOTO EMOEsIONANT Imagini tulburatoare! Cum a aparut mama lui Helmut Duckadam la Arena Nationala

Articol de Marius Margarit, Dumitru Angelescu (foto), Romeo Ene - Publicat marti, 03 decembrie 2024, 18:19 / Actualizat marti, 03 decembrie 2024 18:29Fotbalul romanesc este in doliu. Helmut Duckadam a murit luni la 65 de ani, iar marti sicriul cu trupul neinsufletit al marelui portar a fost depus la Arena Nationala. Fanii i-au adus un ultim omagiu "Eroului de la Sevilla". Mama lui Helmut Duckadam, Elisabeta, in varsta de 86 de ani, a sosit la stadion in jurul orei 13:00.Elisabeta a ajuns la ... citește toată știrea