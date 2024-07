FOTO Emotii cu Ianis! Hagi jr. s-a ales cu capul start dupa doar cateva zeci de secunde din meci! Faza n-a fost verificata la VAR. Privirea lui Gica Hagi, cat o mie de cuvinte

Articol de Cezar Titor - Publicat marti, 02 iulie 2024, 19:06 / Actualizat marti, 02 iulie 2024 19:25Faza ambigua dupa doar doua minute din "optimea" Romania - Olanda. Dupa un pressing prelungit al "tricolorilor", care i-au inghesuit serios pe olandezi in careul de "16", Ianis Hagi s-a ales cu capul stat in urma unui duel cu olandezul Dumfries. Faza n-a fost verificata in cabina VAR, in ciuda faptului ca Ianis a avut nevoie sa fie bandat in zona capului in urma ciocnirii.Romania a inceput ... citește toată știrea