FOTO Enes Freedom, starul din NBA, trecut pe lista teroristilor in Turcia: "Vor face orice pentru a-mi inchide gura!" + recompensa imensa in schimbul lui

Articol de GSP - Publicat luni, 16 ianuarie 2023, 19:06 / Actualizat luni, 16 ianuarie 2023 19:07Baschetbalistul Enes Kanter Freedom (30 de ani), un critic vehement al regimului lui Recep Erdogan, a fost trecut pe lista teroristilor in tara natala Turcia.Enes Kanter, baschetbalist important in ultimul deceniu din NBA, a fost intotdeauna vocal in privinta abuzurilor comise de regimul lui Recep Erdogan in Turcia. Sportivul care si-a adaugat prenumele legal Freedom (Libertate) in anul 2021 ... citeste toata stirea