FOTO Eroul neasteptat din Banie * "Isprava" reusita de Laurentiu Popescu la primul meci pentru Universitatea Craiova in acest sezon de Liga 1

Articol de GSP - Publicat sambata, 17 decembrie 2022, 21:35 / Actualizat sambata, 17 decembrie 2022 22:13Laurentiu Popescu (25 de ani) a jucat primul meci in acest sezon de Liga 1 in poarta Universitatii Craiova impotriva Chindiei, in etapa #21. El a aparat un penalty executat de Celea in minutul 33.Arlauskis nu a fost nici pe banca la meciul de pe "Ion Oblemenco", in timp ce Lazar a fost lasat pe banca. Titular a fost Laurentiu Popescu, teoretic a treia varianta de portar pentru CSU ... citeste toata stirea