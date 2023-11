Articol de Roxana Fleseru - Publicat miercuri, 15 noiembrie 2023, 22:49 / Actualizat miercuri, 15 noiembrie 2023 23:24Lindsey Vonn (39 de ani), campioana olimpica si mondiala la schi alpin, a vorbit despre relatia sa cu banii pentru Reuters.Lindsey Vonn s-a retras din schiul alpin in 2019 dupa o cariera plina de medalii si recorduri, dar presarata si cu multe accidentari. A concurat in probele de viteza, dovedind mult curaj. Intr-un interviu pentru agentia Reuters, americanca in varsta de ... citeste toata stirea