Articol de Liviu Manolache, Adrian Duta - Publicat duminica, 12 noiembrie 2023, 22:39 / Actualizat duminica, 12 noiembrie 2023 23:21FCSB a luat din nou gol din faza fixa, la victoria cu FCU Craiova, scor 2-1. De data asta de la Vladislav Banuta, atacantul oltenilor.Problema persista la FCSB si pare ca nu poate fi rezolvata de Pintilii si Charalambous. FCSB a incasat 6 din ultimele 8 goluri din faze statice. In total, in acest sezon, ros-albastrii au incasat 9 goluri din faze fixe in ... citeste toata stirea