Articol de Bogdan Cioara (Arad) - Publicat miercuri, 27 septembrie 2023, 11:51 / Actualizat miercuri, 27 septembrie 2023 12:37E o zi istorica la Pecica, oraselul de 12.000 de suflete de langa Arad. Progresul, formatia din localitate, da piept cu Petrolul Ploiesti in grupele Cupei Romaniei Betano, intr-o partida asteptata cu sufletul la gura de intreaga comunitate.Pecica e in sarbatoare inainte de meciul Progresul - Petrolul Ploiesti! Pentru acest meci, au fost puse in vanzare 800 de bilete ... citeste toata stirea