FOTO Farul rapusa de U Cluj in finala Cupei de Tineret, meci disputat in deschiderea ultimului act al Cupei Romaniei Betano

Articol de David Marinescu - Publicat miercuri, 15 mai 2024, 20:18 / Actualizat miercuri, 15 mai 2024 20:42Universitatea Cluj si Farul Constanta si-au disputat trofeul Cupei de Tineret in acest sezon, intr-un meci jucat in deschiderea finalei Cupei Romaniei, pe Stadionul Sibiu.Condusi la pauza dupa reusita capitanului constantenilor, Luca Basceanu, ardelenii au revenit spectaculos in partea secunda prin reusitele lui Razvan Calugar, care a marcat cu o lovitura de cap si a lui Antonio Suciu, ... citește toată știrea