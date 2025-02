FOTO Faza hilara in Superliga * Cum a putut sa-si dea autogol fostul jucator de la Rapid

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 28 februarie 2025, 18:29 / Actualizat vineri, 28 februarie 2025 19:14Filip Blazek (26 de ani), fundasul de la Unirea Slobozia, si-a dat un autogol hilar in meciul cu Otelul, pierdut 0-1, din etapa #29 a Superligii.Desi juca cu om in plus de 5 minute, dupa eliminarea lui Teles, Unirea Slobozia s-a vazut condusa pe tabela in minutul 60. Blazek, imprumutat de la Rapid, si-a invins propriul portar.GALERIE FOTO. Autogol hilar al lui Filip Blazek in ... citește toată știrea