FOTO FC Arges isi schimba echipamentul pentru meciul cu CFR Cluj * Surpriza pregatita fanilor, intr-o zi istorica

Articol de GSP - Publicat vineri, 06 mai 2022, 17:14 / Actualizat vineri, 06 mai 2022 17:38Sambata, in ziua meciului FC Arges - CFR Cluj, pitestenii sarbatoresc 50 de ani de la castigarea primului titlu din istorie, cucerit in 1972.Fotbalistii lui Andrei Prepelita vor evolua in replica tricourilor folosite in 1972, anul primului triumf important reusit de Dobrin&co. "Sambata, 07.05.2022, FC Arges va juca impotriva CFR Cluj, purtand replica echipamentului care a adus in Trivale primul titlu ... citeste toata stirea