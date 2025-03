FOTO FCSB - Craiova 1-0. Ngezana ar fi trebuit eliminat inca din prima repriza, spre disperarea lui Cartu * Reactie suburbana a olteanului

Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 09 martie 2025, 21:01 / Actualizat duminica, 09 martie 2025 22:34Siyabonga Ngezana l-a faultat clar pe Alisson Safira in minutul 44 al meciului dintre FCSB si Universitatea Craiova, dar nu a primit al doilea cartonas galben, spre disperarea oltenilor. Presedintele onorific al oaspetilor, Sorin Cartu, a fost filmat lansand un atac suburban in directia "centralului" Marian Barbu. In cele din urma, sud-africanul a fost eliminat in minutul 90+1.In ... citește toată știrea