FOTO FCSB, ignorata de galerie la meciul cu Voluntari * Singurul mesaj afisat pe Arena Nationala

Articol de GSP - Publicat duminica, 06 martie 2022, 22:07 / Actualizat duminica, 06 martie 2022 22:11Ultrasii din Peluza Ros-Albastra au protestat la meciul FCSB - FC Voluntari, din ultima etapa a sezonului regulat. Au refuzat sa isi incurajeze favoritii, in semn de protest fata de rezultatele recente.Aproximativ 1.000 de fani sau fost prezenti in peluza la disputa de pe Arena Nationala. In semn de protest fata de modul in care Gigi Becali conduce echipa si fata de rezultatele slabe din ... citeste toata stirea