FOTO Filmul despre Ilie Nastase, lansat la Sala Palatului alaturi de Hagi, Esiriac, Nadia si Boris Becker, venit special din Germania. Cum a fost pe scena + lacrimi printre "decretei"

Articol de Remus Dinu, Dumitru Angelescu (foto) - Publicat miercuri, 17 aprilie 2024, 11:50 / Actualizat miercuri, 17 aprilie 2024 13:30Filmul documentar "Nasty", care prezinta in amanunt viata si cariera lui Ilie Nastase, a fost lansat, marti seara, la Sala Palatului din Capitala, in prezenta celor mai importante nume din sportul romanesc, plus a unor oaspeti-surpriza, cum a fost cazul fostului mare jucator Boris Becker.Una dintre cele mai asteptate productii din sportul romanesc, ... citește toată știrea