Articol de Marius Margarit, Alexandru Barbu - Publicat luni, 29 mai 2023, 12:55 / Actualizat luni, 29 mai 2023 13:21U Cluj a castigat finala Ligii Elitelor U17 in fata celor de la CSA Steaua, 1-1 dupa 90 de minute, 4-3 la loviturile de departajare.Partida s-a disputat la Centrul National de Fotbal de la Mogosoaia, cu doua legende steliste in tribune, Marius Lacatus si Victor Piturca.Golurile au venit in repriza secunda, Tudor Pojar i-a adus in avantaj pe clujeni, Matei Marin a trimis ... citeste toata stirea