FOTO Fiul lui Dan Sucu, in varsta de 15 ani, a debutat la prima echipa a Rapidului

Articol de Laura Soica - Publicat sambata, 07 septembrie 2024, 20:14 / Actualizat sambata, 07 septembrie 2024 20:41Rapid a pierdut cu CS Mioveni, scor 1-2, intr-un meci amical disputat in pauza pentru meciurile nationalei. Fiul lui Dan Sucu, Andrei, in varsta de 15 ani, a debutat pentru echipa giulesteana.Dan Sucu a intrat in fotbal in 2022, la Rapid, datorita fiilor lui. Daca Dan Jr., fiul cel mare, il insoteste pe finantatorul giulestean la toate partidele echipei, Andrei (15 ani) a si ... citește toată știrea