FOTO Fostul numar 39 WTA apare in filme pentru adulti: "Primul meu video hard"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 20 aprilie 2022, 18:51 / Actualizat miercuri, 20 aprilie 2022 18:55Americanca Ashley Harkleroad (36 de ani), fost numar 39 WTA, a postat pe site-urile pentru adulti primul clip pornografic, alaturi de partenerul Chuck Adams.Americanca a fost prima jucatoare profesionista de tenis care a aparut in revista Playboy. Ea a realizat un pictorial in revista pentru barbati in 2008. Aparitia sa a starnit multe comentarii, insa Serena Williams a sprijinit-o: "Sunt ... citeste toata stirea