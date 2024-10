FOTO Fotbalistul accidentat grav in Rapid - Otelul a fost operat * Prima imagine pe patul de spital

Articol de Laura Soica - Publicat marti, 15 octombrie 2024, 11:50 / Actualizat marti, 15 octombrie 2024 11:59Cristian Chira (22 de ani), mijlocasul de la Otelul Galati, s-a operat dupa accidentarea suferita in meciul cu Rapid, scor 0-0.Cristian Chira a suferit o accidentare grava in prima repriza a meciului cu Rapid. In minutul 38, mijlocasul a alunecat in timp ce incerca sa blocheze un adversar. Acesta an fost scos de pe targa dupa ce s-a prabusit pe teren. Initial s-a crezut ca este o ... citește toată știrea