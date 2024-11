FOTO Fotoreporterul GSP a surprins o imaginea serii dupa Romania - Tonga: tatuaj spectaculos, cu un urs, pentru un rugbyst roman

Articol de Cristi Preda (foto), David Marinescu - Publicat duminica, 10 noiembrie 2024, 14:29 / Actualizat duminica, 10 noiembrie 2024 14:32Nationala de rugby a Romaniei s-a impus in meciul de verificare cu Tonga, scor 25-15, dupa ce la pauza oaspetii conduceau cu scorul de 15-8.La finalul disputei de pe "Arcul de Triumf", rugbystii romani au sarbatorit victoria sperand sa repete prestatia buna si in urmatoarele teste. Romania va mai disputa doua meciuri amicale in aceasta luna, cu Canada, ... citește toată știrea