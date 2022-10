FOTO Gabrielei Ruse i-a sunat telefonul pe banca la Transylvania Open: "E antidoping-ul!" * Singura romanca din turul secund

Articol de GSP - Publicat marti, 11 octombrie 2022, 22:17 / Actualizat marti, 11 octombrie 2022 22:49Gabriela Ruse (24 de ani, 104 WTA) a fost protagonista unui moment amuzant in timpul meciului castigat contra frantuzoaicei Harmony Tan (25 de ani, 122 WTA), scor 6-7(5), 6-2, 6-3, in primul tur al Transylvania Open 2022.Gabriela Ruse a ramas singura reprezentanta a Romaniei in turneul de la Cluj-Napoca. Sportiva "tricolora" ar fi trebuit sa o infrunte astazi pe Laura Siegemund, dar ... citeste toata stirea