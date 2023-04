Articol de Daniel Grigore - Publicat luni, 24 aprilie 2023, 19:05 / Actualizat luni, 24 aprilie 2023 19:20Gafa lui Flavius Croitoru (30 de ani), care a dus la deschiderea scorului in U Cluj - CS Mioveni, i-a provocat o reactie lui Nicolae Dica, antrenorul galben-verzilor.U Cluj a ratat mult in prima ora a duelului CS Mioveni. Elevii lui Ioan Ovidiu Sabau au fost fie imprecisi, fie blocati de Flavius Croitoru, portarul oaspetilor.Descatusarea a venit in minutul 72, cand lovitura de cap a ... citeste toata stirea