FOTO Gafa incredibila cu Eugenie Bouchard * Ce poza au putut sa ii puna organzatorii turneului pe acreditare: "Poate cineva sa-mi explice?!"

Articol de GSP - Publicat joi, 18 august 2022, 10:49 / Actualizat joi, 18 august 2022 11:04Eugenie Bouchard (28 de ani, fara loc in clasamentul WTA) a participat la turneul Odlum Brown Van Open, dar a pierdut in primul meci, cu Arianne Hartono (26 de ani, locul 166 WTA) in doua seturi, 2-6, 2-6. Organizatorii competitiei au socat-o ca pe jucatoarea din Canada cu poza pusa initial pe acreditarea de concurs a acesteia.Bouchard a postat pe Instagram o imagine cu acreditarea in carea aparea in ... citeste toata stirea