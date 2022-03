FOTO Gafe colosale in Liga 2! * Au vrut sa afiseze un mesaj impotriva razboiului, dar s-au facut de ras: "Oale crude"

Articol de Ovidiu Minea - Publicat duminica, 13 martie 2022, 17:43 / Actualizat duminica, 13 martie 2022 19:01Poli Iasi a fost sursa unor gafe impardonabile in ultimele zile, sifonand o data-n plus imaginea unui club care e departe de vremurile sale de glorie.Vineri, vicepresedintele clubului iesean, Dan Cojocaru, a aparut imbracat intr-un trening al unei alte echipe, Manchester City, in fotografia postata pe pagina de Facebook a lui Poli alaturi de stirea achizitionarii mijlocasului John ... citeste toata stirea