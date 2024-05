FOTO Galca, inspirat la schimbari * Bana a marcat primul gol in Superliga! Nici Koljic n-a dezamagit

Articol de Cezar Titor - Publicat sambata, 18 mai 2024, 22:25 / Actualizat sambata, 18 mai 2024 22:46Stefan Bana, atacantul in varsta de 19 ani al oltenilor, a marcat primul sau gol in Superliga, restabilind egalitatea contra celor de la Sepsi.Bana a fost introdus la pauza, inlocuindu-l pe Marian Danciu, si a punctat chiar la prima atingere de balon.PLAY-OFFCFR Cluj a terminat pe locul doi Superliga * Cine merge in cupele europene + clasamentul final din play-offGALERIE FOTO. Stefan ... citește toată știrea