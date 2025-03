FOTO Gazonul din Superliga era acoperit de zapada cu 6 ore inainte de meci: cum arata acum

Articol de Maria Olteanu - Publicat duminica, 02 martie 2025, 12:55 / Actualizat duminica, 02 martie 2025 13:07Politehnica Iasi o primeste in aceasta dupa-amiaza pe Petrolul Ploiesti, in etapa a 29-a din Superliga. Meciul va incepe la ora 15:00, iar organizatorii au muncit in dimineata partidei, pentru ca suprafata de joc sa arate impecabil la fluierul de start.Poli Iasi - Petrolul se joaca duminica, de la 15:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si la TV pe Prima Sport 1 si Digi Sport 1La ... citește toată știrea