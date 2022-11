FOTO George Ganea urmeaza sa devina tata! I-a dedicat sotiei reusita cu CFR Cluj

Articol de GSP - Publicat luni, 07 noiembrie 2022, 22:18 / Actualizat luni, 07 noiembrie 2022 22:43George Ganea si Malina Beldean s-au casatorit in luna iunie a acestui an, iar acum asteapta primul lor copil.Fotbalistul i-a dedicat reusita cu CFR Cluj sotiei sale insarcinate, acoperind mingea cu tricoul.Atacantul in varsta de 23 de ani al lui FCU Craiova o ceruse pe iubita sa inca din 2019, cand avea 19 ani, insa pandemia de COVID-19 ce a urmat i-a determinat sa amane totul.Malina este ... citeste toata stirea