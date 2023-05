Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 03 mai 2023, 12:04 / Actualizat miercuri, 03 mai 2023 13:31David Popovici (18 ani), sportivul momentului in Romania, a recurs la un gest umanitar remarcabil: isi doneaza una dintre cele mai importante medalii cucerite pana acum copiilor cu afectiuni oncologice.Inotatorul cu rezultate fantastice in ultimii doi ani a devenit "Ambasador al Sperantei" in campania #SperantaNuMoareDeCancer, initiata de clinica privata Medlife. Astfel, Popovici a luat ... citeste toata stirea