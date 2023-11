Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 26 noiembrie 2023, 18:58 / Actualizat duminica, 26 noiembrie 2023 19:15Vladimir Screciu (23 de ani), mijlocasul defensiv de la Universitatea Craiova, a comis un penalty stupid cu Otelul, in etapa #17 din SuperLiga.Unul dintre jucatorii importanti la nationala Romaniei, care a inpresionat in prliminarii, a facut un penalty inexplicabil. I-a pus talpa pe gamba unui adversar in careu, fara ca mingea sa fie macar aproape.+3 FOTOScreciu, penalty ... citeste toata stirea