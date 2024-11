FOTO Gesturile SOCANTE surprinse de reporterii GSP la Arena Nationala! Ce arata kosovarul Dellova catre fanii romani in timp ce fugea spre vestiare

Articol de Ionut Iordache, Romeo Ene, Carmen Dumitru - Publicat sambata, 16 noiembrie 2024, 00:07 / Actualizat sambata, 16 noiembrie 2024 00:39Stupoare in Romania - Kosovo! Fotbalistii oaspetilor au parasit terenul in prelungirile partidei si au fortat castigarea meciului la "masa verde". Presa din Kosovo a reactionat in urma acestor evenimente petrecute pe Arena Nationala. Lumbardh Dellova, fundasul de la CSKA Sofia, a fost surprins de reporterul GSP in timp ce imita in directia fanilor ... citește toată știrea