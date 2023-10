Articol de Adrian Jitea - Publicat miercuri, 18 octombrie 2023, 21:26 / Actualizat miercuri, 18 octombrie 2023 22:19Ianis Hagi (24 de ani) si logodnica Elena Tanase (24 de ani) au organizat luni, la Constanta, o petrecere la care au participat familiile si apropiatii. Gica Hagi a fost in centrul atentiei pe ringul de dans.Gica Hagi e un tata fericit. Luni, la o zi dupa ce Ianis Hagi facea spectacol in victoria cu Andorra, scor 4-0, "Regele" a dansat la o petrecere in care a cunoscut familia ... citeste toata stirea