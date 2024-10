FOTO Gigi Becali a facut spectacol la intoarcerea in Romania * A dezvaluit ce mesaje a primit de la Varga, Rotaru si Hagi dupa victoria cu PAOK: "Cand a vazut 1-0, nu l-a mai luat somnul!"

Articol de Valentin David (video), Alexandru Stanciu, Carmen Dumitru - Publicat vineri, 04 octombrie 2024, 17:53 / Actualizat vineri, 04 octombrie 2024 18:41Gigi Becali, finantatorul FCSB, a facut spectacol la intoarcerea in Romania dupa victoria ros-albastrilor in deplasare cu PAOK, scor 1-0.Becali a dezvaluit ca a fost felicitat de cativa rivali din Superliga si anunta ca a schimbat fata fotbalului romanesc.FCSBVerdict nemilos * Inchisoare pentru cei 8 suporteri ai FCSB retinuti in ... citește toată știrea