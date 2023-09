Articol de David Marinescu - Publicat duminica, 24 septembrie 2023, 10:08 / Actualizat duminica, 24 septembrie 2023 10:23Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit in premiera despre accidentul rutier in care a fost implicat vineri.Omul de afaceri a fost implicat intr-un accident minor in sectorul 6 al Bucurestiului. Masina acestuia, un Rolls Royce, a fost lovita usor, in spate, iar imaginile au devenit virale pe internet.Gigi Becali, prima reactie dupa accidentul rutier in care a fost ... citeste toata stirea