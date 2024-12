FOTO Greseala uriasa de arbitraj in Liga 2! Incredibil cum a fost validat golul

Articol de Romeo Ene - Publicat duminica, 08 decembrie 2024, 14:31 / Actualizat duminica, 08 decembrie 2024 15:36Steaua Bucuresti a invins-o duminica pe Unirea Ungheni, scor 2-1, in etapa 16 din Liga 2, intr-un meci disputat pe Ghencea. Golul oaspetilor a fost marcat de Szilard Magyari (26 de ani), in minutul 59, dupa un ofsaid evident, neobservat de brigada de arbitri."Militarii" au avut un meci mai complicat decat se asteptau cu moldovenii. Bogdan Chipirliu (32 de ani) a deschis scorul in ... citește toată știrea