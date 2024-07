FOTO Hermannstadt - Universitatea Craiova 0-0 * Blocati la portile Sibiului! Rafala de ocazii ale oltenilor, dar niciun gol

Articol de Marius Margarit - Publicat vineri, 12 iulie 2024 23:26 / Actualizat sambata, 13 iulie 2024 00:20Hermannstadt si Universitatea Craiova au remizat, 0-0, in prima etapa a noului sezon din Superliga a(Trade Mark)Daca in prima repriza s-a jucat echilibrat, in partea a doua oltenii au dezlantuit o rafala de ocazii la poarta lui Cabuz, dar portarul sibienilor si imprecizia juvetilor la finalizare au facut ca tabela sa ramana neschimbata.Oltenii au protestat impotriva regulii U21. Mitrita ... citește toată știrea