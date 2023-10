Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 02 octombrie 2023, 14:34 / Actualizat luni, 02 octombrie 2023 15:30Horatiu Moldovan, portarul Rapidului, a gresit la golul marcat de Hermannstadt in remiza de la Sibiu, scor 1-1. Imediat dupa meci, el a dat vina pe coechipierul Albion Rrahmani.Dupa un corner batut scurt, Butean a ajuns in pozitie de sut. A tras din unghi, mingea a trecut peste piciorul lui Rrahmani, care a incercat sa intervina, si l-a surprins pe Moldovan. Portarul a respins in fata, ... citeste toata stirea