FOTO Imagine neverosimila de la CM de hochei: portarul Romaniei a jucat cu steagurile Ungariei si Esinutului Secuiesc pe casca * Se cere demisia ministrului Novak

Articol de GSP - Publicat luni, 16 mai 2022, 18:51 / Actualizat luni, 16 mai 2022 19:12Toke Zoltan (27 de ani, jucator la Corona Brasov), portarul nationalei Romaniei in meciul pierdut impotriva Coreei de Sud la Campionatul Mondial hochei, scor 1-4, a purtat o casca pe care au fost imprimate steagul Ungariei si steagul Esinutului Secuiesc.Nationala masculina a Romaniei, alcatuita in mare parte din hocheisti romani de etnie maghiara, a evoluat recent la Campionatul Mondial, in Slovenia, iar ... citeste toata stirea