FOTO Imagine socanta postata de Edin Dzeko * Accidentarea provocata de Mihai Popescu l-a lasat desfigurat

Articol de George Nistor - Publicat duminica, 23 martie 2025, 12:27 / Actualizat duminica, 23 martie 2025 12:51Edin Dzeko a suferit o fractura nazala in meciul Romania - Bosnia si Hertegovina, incheiat cu infrangerea "tricolorilor", scor final 0-1, in primul meci al campaniei de calificare la Campionatul Mondial din 2026.Atacantul in varsta de 39 de ani s-a accidentat intr-un duel aerian cu Mihai Popescu, in care fundasul celor de la FCSB l-a lovit in zona fetei, cu piciorul, pe starul ... citește toată știrea