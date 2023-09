Articol de Alexandru Barbu - Publicat sambata, 09 septembrie 2023, 17:35 / Actualizat sambata, 09 septembrie 2023 17:45Cadru spectaculos inainte de Romania - Israel: tribuna a doua de pe Arena Nationala a fost colorata in galben.Romania joaca azi, de la ora 21:45, cu Israel, in preliminariile Euro 2024. Partida de pe Arena Nationala va fi liveTEXT pe GSP.rosi in direct la Prima TVSe anunta o atmosfera incendiara diseara. La 14:30 mai erau disponibile numai 2.000 de bilete la peluze, la ... citeste toata stirea