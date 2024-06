FOTO Imaginea cu Ratiu a facut inconjurul planetei: "Toti am fost in pielea lui!" * Gestul facut imediat dupa golul lui Stanciu din Romania - Ucraina

Articol de Adrian Jitea - Publicat luni, 17 iunie 2024, 17:38 / Actualizat luni, 17 iunie 2024 19:26Andrei Ratiu si-a pus mainile in cap imediat dupa golul de 1-0 marcat de Nicolae Stanciu in Romania - Ucraina. Gestul lui a devenit viral pe retelele de socializare. "Tricolorii" au debutat perfect la Euro 2024, victorie 3-0.Peste 30.000 de romani au fost prezenti in tribunele arenei din Munchen si au purtat nationala lui Edi Iordanescu spre atac. Deschiderea de scor a venit in minutul 29 ... citește toată știrea