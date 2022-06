FOTO Imagini dure la Mondialele de la Budapesta! * Antrenoarea a plonjat in bazin pentru a-si salva sportiva lesinata: "Salvamarii nu interveneau"

Articol de GSP - Publicat joi, 23 iunie 2022, 10:12 / Actualizat joi, 23 iunie 2022 11:10Inotatoarea americana Anita Alvarez (25 de ani) a lesinat in bazin la finalul probei de inot artistic liber de la Mondialele de natatie din Budapesta. Antrenoarea Andrea Fuentes (39) a sarit in apa pentru a-si salva "eleva".Miercuri seara, imediat dupa finalul ultimului act la proba de inot artistic liber de la Campionatele Mondiale de natatie, una dintre inotatoare a lesinat in bazin.Americanca Anita ... citeste toata stirea