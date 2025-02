FOTO Imagini FABULOASE surprinse de GSP la Buzau! Cum vor sa indeparteze zapada inainte de Gloria - FCSB: improvizatie de rasu'aEuroplansu'

Articol de Eduard Apostol, Cristi Preda (foto), Cezar Titor - Publicat duminica, 16 februarie 2025, 20:07 / Actualizat duminica, 16 februarie 2025 20:14Decor iernatic inainte de Gloria Buzau - FCSB, partida ce trage cortina peste duminica din runda #27 a Superligii. In acest weekend, iarna si-a intrat in drepturi, iar suprafetele de joc din primul esalon au avut de suferit, asa cum s-a intamplat si la Ploiesti sau Iasi, unde, in cealalta partida a zilei de astazi, CFR Cluj s-a incurcat contra ... citește toată știrea