FOTO Imagini impresionante in Cupa Romaniei! Gest cum nu s-a mai vazut pe un teren de fotbal in memoria lui Duckadam

Articol de Maria Olteanu - Publicat miercuri, 04 decembrie 2024, 16:39 / Actualizat miercuri, 04 decembrie 2024 16:42Legendarul portar Helmut Duckadam a incetat din viata luni, 2 decembrie, la doar 65 de ani. Intreaga suflare fotbalistica este in doliu dupa disparitia celui care a fost "eroul de la Sevilla", dar memoria lui va ramane mereu vie, avand locul asigurat definitiv in istorie, dupa ce a aparat 4 penalty-uri in finala Cupei Campionilor si a adus trofeul la Bucuresti.Astazi, la ... citește toată știrea