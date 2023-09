Articol de Adrian Jitea - Publicat sambata, 09 septembrie 2023, 17:30 / Actualizat sambata, 09 septembrie 2023 17:44Jucatorii nationalei Romaniei au fost coplesiti de emotii in momentul intonarii imnului "Desteapta-te, romane", inaintea disputei cu Irlanda, debutul la Cupa Mondiala de rugby.Romania are un debut cum nu se poate mai greu al Cupa Mondiala de rugby, impotriva Irlandei, liderul ierarhiei mondiale. Reveniti dupa 8 ani la un turneu final, "stejarii" au fost coplesiti de emotii in ... citeste toata stirea