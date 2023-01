FOTO Imagini inedite la CSU Craiova * Antrenor cu casti si jucator pe telefon + Reactie ironica in studio: "Mi se pare foarte interesat de meci"

Articol de GSP - Publicat sambata, 21 ianuarie 2023, 22:43 / Actualizat sambata, 21 ianuarie 2023 23:18Eugen Neagoe, antrenorul Universitatii Craiova, a fost surprins in timpul meciului cu FC Botosani, 0-1, cu castile in urechi.Neagoe nu a putut sta pe banca la debutul sau la CSU Craiova, din cauza litigiului cu U Cluj, fosta sa echipa. Pe parcursul partidei cu FC Botosani, "Geana" a fost surprins cu casti in urechi.Eugen Neagoe, antrenorul Universitatii Craiova, a fost surprins in timpul ... citeste toata stirea