FOTO Imagini-soc inaintea duelului pentru play-off in Superliga

Articol de David Marinescu - Publicat sambata, 21 decembrie 2024, 11:24 / Actualizat sambata, 21 decembrie 2024 11:24Gazonul de la Buzau arata deplorabil inaintea meciului cu Universitatea Craiova, pe care echipa lui Eugen Neagoe il va gazdui in aceasta seara, de la ora 19:30.Universitatea Craiova lupta pentru consolidarea unui loc de play-off, in timp ce Gloria Buzau este "lanterna rosie" a Superligii, cu 16 puncte obtinute in 20 de etape.FOTO: Gazonul de la Buzau se afla intr-o stare ... citește toată știrea