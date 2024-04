FOTO Imagini socante! Un dinamovist a fost agresat de mai multi sustinatori ai Otelului * Motivul invocat de galateni

Articol de Emanoil Ursache - Publicat luni, 08 aprilie 2024, 18:53 / Actualizat luni, 08 aprilie 2024 18:53Un fan al lui Dinamo a fost agresat de mai multi sustinatori ai Otelului pe o strada din Galati, luni, in ziua meciului dintre cele doua formatii.Otelul - Dinamo se disputa luni, de la ora 20:30, pe stadionul Otelul, in etapa #3 a play-out-ului Superligii. Meciul este liveTEXT&FOTO pe GSP.ro si in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange 1.POLI IASI - FCU CRAIOVAMititelu a ... citește toată știrea